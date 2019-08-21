CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Греції поблизу острова Порос розбився приватний вертоліт з двома росіянами на борту, вони і грецький пілот загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції розбився вертоліт з росіянами на борту
Аварія сталася у вівторок ввечері за 60 кілометрів на південь від Афін
Фото: ekathimerini.com
В результаті аварії загинули два російських пасажири віком 56 і 24 років, а також 57-річний грецький пілот. Їхні тіла були виявлені водолазами берегової охорони на мілководді недалеко від порту острова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekatimerini.
Вертоліт Agusta A109, зафрахтований приватно, вилетів з острова Порос і повинен був приземлитися в міжнародному аеропорту Афін.
Аварія викликала перебої в електропостачанні після того, як через неї були пошкоджені лінії електропередачі. Електропостачання, як очікується, буде відновлено в середу.
Експерти розслідують причини смертельного інциденту.
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