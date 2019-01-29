У Греції засудили єпископа, який закликав "наплювати на геїв"

У своєму пості в 2015 році Амвросій закликав "наплювати" на гомосексуалістів, заявивши, що "вони не є людськими істотами, вони є вадою природою"

Грецький суд визнав винним у порушенні антирасистських законів та зловживанні повноваженнями провідного церковного посадовця Елладської православної церкви за його публікації проти геїв.

Єпископ Калавритський і Егіалійський Амвросій отримав семімесячний термін ув’язнення з відтермінуванням на три роки, повідомляє Associated Press.

У своєму пості в 2015 році Амвросій закликав "наплювати" на гомосексуалістів, заявивши, що "вони не є людськими істотами, вони є вадою природою".

Суд у місті Егіо одноголосно визнав винним єпископа, який є одним із найбільш консервативних у цій могутній грецькій церкві. Раніше суд нижчої інстанції виправдав його, але справа була оскаржена.

Адвокат групи громадян, які подали в суд на єпископа, привітав рішення суду в понеділок, заявивши, що воно обмежує "підбурливі і расистські висловлювання".

Нагадаємо, що в Єгипті телеведучого Мохамеда аль-Гхіті засудили до одного року в'язниці та виправних робіт через те, що він у 2018 році взяв інтерв'ю у гомосексуліста і оприлюднив його на своєму каналі.