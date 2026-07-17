У Греції знайшли пояснення блокуванню санкцій проти рф – Reuters

Афіни скаржаться, що ЄС обрав хибні методи тиску на москву.

Грецька влада не підтримує новий 21-й пакет санкцій проти росії, оскільки, мовляв, заборона на експорт російського газу до третіх країн може послабити позиції європейських компаній.

В уряді Греції заявили ЗМІ, що будь-який новий пакет санкцій має бути ретельно збалансованим.

На переконання Афін, він повинен не лише максимально посилювати тиск на москву, а й також мінімізувати "непередбачувані наслідки для європейських підприємств, споживачів і конкурентоспроможності". Грецькі урядовці вважають, що 21-й пакет може призвести до втрати Європою цілих галузей економіки.