У Грузії керівна партія обрала кандидата на пост президента

Вперше у Грузії президента обиратиме не населення країни, а виборча колегія

Партія влади "Грузинська мрія" обрала кандидатом на пост президента колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі.

Про це повідомив голова партії Бідзіна Іванішвілі, повідомляє "Ехо Кавказу".

"Чесність, справедливість, патріотизм і принциповість – якості, які відрізняють Михайла Кавелашвілі. Він найкраще втілення грузинського чоловіка за своєю природою. Він чудовий чоловік і батько чотирьох дітей. З огляду на все вищесказане, команда ухвалила одноголосне рішення щодо висунення Михайла Кавелашвілі на пост президента Грузії", – заявив Іванішвілі.

Голова партії "Грузинська мрія" також висловив впевненість, що Кавелашвілі "відновить гідність, тимчасово відібрану в Інституту президента".