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В Грузії парламент схвалив скандальний законопроєкт про "іноагентів": у центрі Тбілісі спалахнув масовий протест

07 березня 2023, 20:20
В Грузії парламент схвалив скандальний законопроєкт про
Фото: ЕРА
Поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів".

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Зі 150 депутатів 76 підтримали проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу", 13 – проголосували проти, ще 61 парламентар утримався.

Голосування щодо ще одного варіанту законопроєкту про "іноагентів" під назвою "Про реєстрацію іноземних агентів" відбудеться 9 березня.

Посольство США в Грузії вже відреагувало на ці дії: там сьогоднішній день назвали "чорним для грузинської демократії". А подальший розгляд подібних законів, на думку посольства, "несумісний із чітким прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та демократичного розвитку".

Крім того, у посольстві додали, що ухвалення такого закону завдасть шкоди відносинам Грузії з її стратегічними партнерами та підірве важливу роботу багатьох грузинських організацій, які допомагають співгромадянам.

"Те, що відбувається, викликає реальні питання про прихильність правлячої партії Грузії до євроатлантичної інтеграції", – наголосили в посольстві США.

На цьому тлі натовпи мешканців Тбілісі вийшли на масштабну акцію протесту біля будівлі парламенту. Тисячі людей, які протестують проти ухвалення нового закону, перекрили центральний проспект.

Люди вийшли з українськими та грузинськими прапорами. За даними місцевих ЗМІ, поблизу будівлі парламенту вже мобілізовано "спецназ", а також стягуються додаткові наряди силовиків. Є інформація, що вони почали застосовувати сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. Також повідомляють про сутички між поліцією та учасниками акції. За інформацією ЗМІ, з будівлі парламенту нібито евакуювали депутатів, також до центру міста прямують машини швидкої допомоги.

Грузіяпротестиіноземціпарламентголосування

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