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У Грузії пояснили, чому не вводять санкції проти росії

26 червня 2023, 18:55
У Грузії пояснили, чому не вводять санкції проти росії
Джерело: forumdaily
За словами голови парламенту Грузії, ті, хто закликають країну ввести двосторонні санкції, фактично закликають до ескалації конфлікту з рф.

Голова парламенту Грузії Шалві Папуашвілі заявив, що Грузія не вводить санкції проти росії через можливий ризик військового протистояння.

Про це повідомляє Грузия Online.

Водночас Папуашвілі сказав, що немає жодних підтверджень фактів обходу міжнародних санкцій проти росії за використанням Грузії, навіть на рівні підозр.

"Грузія сама не запроваджує двосторонні санкції проти росії. У зв'язку з цим ми часто розмовляли з нашими партнерами та знайшли з їхнього боку абсолютне розуміння. Той, хто закликає Грузію запровадити двосторонні санкції проти росії, закликає Грузію вдатися до ризику ескалації проти росії, тобто вдатися до ризику можливої війни з росією", – зазначив Папуашвілі.

Крім цього, Папуашвілі підкреслив, що Грузія зберігає свою політику незмінною з першого дня повномасштабного вторгнення рф в Україну. Головна мета полягає в уникненні використання країни, як обхідного маршруту для міжнародних санкцій.

"Щодо Грузії не існує знаків питання. Щодо санкцій, то ми з першого дня війни в Україні говорили, якою є наша політика, і ми сумлінно її проводимо. Наша політика полягає в тому, щоб Грузія не використовувалася для обходу міжнародних санкцій, і жодного факту не було підтверджено навіть на рівні підозр", – наголосив голова грузинського парламенту.

 

 

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