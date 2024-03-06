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У Грузії проходять міжнародні військові навчання за участю НАТО "Троянський слід"

06 березня 2024, 12:11
У Грузії проходять міжнародні військові навчання за участю НАТО
Фото: з вільних джерел
Впродовж наступних двох тижнів збройні сили Грузії, США, країн-членів НАТО та країн-партнерів працюватимуть над покращенням співробітництва та координації.

У Грузії відбуваються міжнародні військові навчання спеціального призначення "Троянський слід"-2024.

Про повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Протягом наступних двох тижнів збройні сили Грузії, США, країн-членів НАТО та країн-партнерів працюватимуть над покращенням співробітництва та координації в межах всесвітньої мережі партнерів і союзників.

"Грузія, беручи участь у навчаннях втретє, ще більше зміцнить свої оборонні спроможності та оперативну сумісність із країнами-членами НАТО. Навчаннями "Троянський слід" керує європейське командування спеціальних операцій США", – йдеться в заяві посольства США.

Крім грузинських і американських військових, у маневрах беруть участь військовослужбовці з Великої Британії, Іспанії, Польщі та Румунії. До навчань також долучаться резервісти територіальної оборони Міноборони Грузії та представники добровольчих організацій.

війна в Україніросія окупантиГрузіянавчання військових

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