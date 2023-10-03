У Грузії проходять слухання у справі про імпічмент президентки Зурабішвілі

Зурабішвілі особисто не прийшла на засідання, замість неї присутні двоє її представників.

Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі можуть викликати до Конституційного суду на слухання у справі про імпічмент, на які вона не приїхала.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”, з посиланням на заяву голови Конституційного суду Грузії Мераба Турави.

Голова Конституційного суду Турава на засіданні поцікавився, наскільки мають представники президентки інформацію про її візити й зустрічі з європейськими лідерами. Чугошвілі та Копалеїшвілі зазначили, що можуть повноцінно представляти в суді інтереси грузинської лідерки.

Мераб Турава при цьому зазначив, що Зурабішвілі “не складно пересуватися”, і вона могла б особисто взяти участь у слуханнях.

3 жовтня у Батумі розпочалися судові слухання у справі про імпічмент Зурабішвілі, на які вона не поїхала. Наразі президентка країни знаходиться у своїй резиденції, палаці Орбеліані. Журналістам телеканалу “Пірвелі” вона дала короткий коментар — “Що буде, те буде, а все буде гаразд”.

Також Зурабішвілі написала в соцмережі, що “цілком довіряє” своїм представникам у КС — колишньому члену керівної партії “Грузинська мрія” Тамар Чугошвілі та екссудді Конституційного суду Майє Копалеїшвілі.