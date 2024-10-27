У Грузії пройшли парламентські вибори

За даними виборчої комісії, після підрахунку голосів з 99% виборчих дільниць "Грузинська мрія" набрала 54,24% голосів.

Центральна виборча комісія Грузії почала публікувати попередні результати голосування, з наявними даними з майже 99% дільниць партія влади лідирує з 54,24%.

Про це йдеться на сайті грузинської виборчої комісії.

За даними виборчої комісії, після підрахунку голосів з 99% виборчих дільниць "Грузинська мрія" набрала 54,24% голосів.

Своєю чергою, опозиційні "Коаліція за зміни" – 10,80%, "Єдність-Національний рух" – 10,07%; "Сильна Грузія" – 8,72%; "Гахарія – за Грузію" – 7,72%.

Лідерка партії експрезидента Міхеїла Саакашвілі "Єдність – Національний рух" Тіна Бокучава заявила, що партія не визняє результати парламентських виборів.

"Коаліція за зміни" також не визнає результати виборів, заявив її лідер Ніка Гварамія. Він стверджує, що "Грузинська мрія" здійснює конституційний переворот.

Він наголосив, що "схему фальсифікації виборів розшифровано, детальну інформацію про неї громадськість дізнається 27 жовтня".

"Вибори вкрадені. Це конституційний переворот, Грузинська мрія є автором конституційного перевороту та буде притягнута до відповідальності у порядку, передбаченому законодавством Грузії. Ми розшифрували схему того, як було вкрадено вибори", – вважає Гварамія.

Дві політичні сили, які зайняли, за інформацією Центральної виборчої комісії, друге та третє місця на виборах анонсували акції протесту.

До партій, які не визнали вибори, приєдналася "Сильна Грузія". Зокрема, одна з лідерок коаліції Анна Долідзе заявила, що результати не відображають волю грузинського народу.

Заява партії "Гахарія – За Грузію" з четвірки опозиційних наразі найстриманіша: у партії заявили, що порушення у день виборів вплинули на офіційні результати, але наразі не оголошували про невизнання їх.