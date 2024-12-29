У Грузії розпочалася церемонія інавгурації нового "президента"(оновлено)

Опозиційні партії підтвердили, що продовжать вважати Зурабішвілі законним президентом навіть після інавгурації Кавелашвілі.

У будівлі парламенту Грузії розпочалася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі – нового "президента", якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Кавелашвілі обрала Виборча колегія, що складається з депутатів від "Грузинської мрії", районних сакребуло (муніципальних органів влади) і Верховних рад Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки (у вигнанні).

На церемонії присутній засновник і почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі, який потрапив під фінансові санкції США.

Акредитованих у Грузії дипломатів не запросили на інавгурацію – причиною назвали "брак місць у залі засідань".

Зранку в будівлі парламенту діє жовтий рівень безпеки, вхід обмежений, а журналісти працюють у Вищому законодавчому органі за заздалегідь виданою спеціальною акредитацією.

Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

Опозиційні партії підтвердили, що продовжать вважати Зурабішвілі законним президентом навіть після інавгурації Кавелашвілі. Протягом усього минулого тижня спільно з президентом вони працювали над документом, у якому буде визначено умови проведення нових парламентських виборів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, повноваження якої офіційно закінчуються 29 грудня, після інавгурації Михеїла Кавелашвілі, виступила зі зверненням.

"Вітаю вас із палацу Орбеліані. Я тут, і залишуся тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10 годині ранку чекаю вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розповім, якими будуть наступні дні і якими будуть дні перемоги", – заявила вона ввечері у суботу.

Раніше Зурабішвілі говорила, що залишиться на посаді, оскільки не визнає результатів парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, і подальше обрання Кавелашвілі "Грузинською мрією" 14 грудня. Опозиція заявляє про готовність підтримувати Зурабішвілі, включно з її фізичним захистом у президентській резиденції. Вона наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів, вважаючи нинішнє керівництво країни нелегітимним.

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац. Тим часом Михаїл Кавелашвілі у парламенті склав присягу.

Зурабішвілі вийшла до учасників акції, які зібралися біля президентського палацу Орбеліані.

"Я хочу сказати вам і дати вам звіт - 6 років тому я склала присягу на Конституції, але ще більше у вірності країні і вірності вам, тому я сьогодні тут і ця лояльність не зміниться в будь-якому випадку, чи я в палаці чи поза палацом. Я вийду з вами і буду з вами. З собою я забираю легітимність, прапор, вашу довіру", - сказала вона.

За її словами, інавгурація нового президента Михайла Кавелашвілі "пародія".