У Грузії розпочалися суперечливі президентські вибори без участі народу

Уперше в історії Грузії президента обирає не народ.

У парламенті Грузії починають процедуру президентських виборів, вперше через Колегію виборників, які чинна президентка та опозиція не вважають легітимними.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Уперше в історії Грузії президента обирає не народ, а Виборча колегія. Єдиний кандидат на пост президента — ветеран футболу Михаїл Кавелашвілі, член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру висунув почесний голова "Грузинської мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Опозиція називає Кавелашвілі «видатним антизахідником».

До складу Виборчої колегії входять 300 людей — грузинські депутати та члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). Опозиційні депутати — 61 людина — участі в голосуванні не братимуть, також відмовились і щонайменше двоє депутатів Верховної ради Абхазької Автономної Республіки.

За законами, для проведення виборів достатньо присутності більшості повного складу Виборчої колегії — мінімум 151 члена. Для обрання президента потрібно мінімум 200 голосів членів колегії. Але, імовірно, правляча партія затвердить на посаді саме Кавелашвілі.

Паралельно біля будівлі парламенту Грузії збираються противники "Грузинської мрії", проходять декілька акцій. Наприклад, люди стоять із плакатами "Покажи диплом, Кавелашвілі" — кандидат у президенти не має вищої освіти, через що у 2015 році не зміг балотуватися на посаду президента Федерації футболу Грузії.

На площі Свободи поблизу парламенту вже мобілізували спецназ й додаткові підрозділи силовиків.

"Грузинська мрія" заявляє, що інавгурація нового президента відбудеться 29 грудня 2024 року. Чинний президент Саломе Зурабішвілі ж каже, що її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом. Ці вибори вона назвала "пародією", додавши, що вони "повністю позбавлені легітимності і є неконституційними".

Грузія — парламентська республіка. Нею керують міністри на чолі з прем’єром, якого висуває партія, що набрала найбільше голосів на виборах. Президент Грузії — головнокомандувач Сил оборони і церемоніальний голова держави, що не має реальної виконавчої влади.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиція оголосили, що не визнаватимуть легітимність процедури. Зурабішвілі відмовляється складати президентські повноваження, а країнам Заходу та Україні доведеться визначатися, чи вважати легітимною нову владу Грузії.