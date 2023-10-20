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ПОЛІТИКА

У Грузії розробили план на випадок ядерного удару

20 жовтня 2023, 16:34
У Грузії розробили план на випадок ядерного удару
Фото: Аналітичний центр ADASTRA
Ризики щодо застосування ядерної зброї стосуються не країни, а навколишнього регіону, наголосив глава грузинської СДБ.

Влада Грузії розробила план на випадок застосування ядерної зброї у регіоні.

Про це 20 жовтня заявив очільник грузинської Служби держбезпеки Грігол Лілуашвілі, повідомляє Ехо Кавказа.

За його словами, населення країни поступово починає усвідомлювати важливість ядерної загрози.

"Хочу нагадати, що нинішні виклики не відкидають застосування ядерної зброї. Я не маю на увазі нашу країну, я маю на увазі навколишній регіон. За участю керівників уряду, екстрених служб та агентства СДБ розроблено та затверджено план дій, згідно з яким для кожного відомства прописаний сценарій, план дій, який, не дай Боже, доведеться втілити в життя в такому разі", - зазначив Лілуашвілі.

Глава СДБ нагадав, що  багато держав, зокрема у ЄС, розробляють сценарії на випадок ядерної катастрофи.

У вівторок, 17 жовтня, спікер нижньої палати Держдуми рф заявив, що росія відкликає ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань через "безвідповідальне ставлення США до глобальної безпеки".

ядерна зброяГрузіяядерний удар

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