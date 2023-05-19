Матеріали:
Теми:

У Грузії спалахнули протести через авіарейс із росії

19 травня 2023, 15:31
У Грузії спалахнули протести через авіарейс із росії
Першим рейсом із москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків і громадських діячів.

Літак російської авіакомпанії "Азимут" виконав перший після чотирирічної перерви прямий рейс із москви у Тбілісі. 

Про це повідомило грузинське видання Formula news.

Літак вилетів з аеропорту "Внуково" і приземлився у грузинській столиці о 13:17 за місцевим часом. Це перший рейс із москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.

Водночас в аеропорту відбувається акція протесту грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів з росії.

До летовища стягнули посилені наряди правоохоронців. Активісти зустріли рейс із протестними транспарантами, прапорами Грузії, Євросоюзу та України.

Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на приземлення першого рейсу з рф в аеропорту Тбілісі.

"Попри спротив грузинського народу, росія приземлилася в Тбілісі рейсом, якому не раді", – написала вона в Twitter.

Тим часом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що відновлення прямого авіасполучення з росією відповідає цілям національної політики й входить в інтереси країни.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до рф з нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіарейсів з росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі такі дії назвала провокацією.

 

Грузіяпротестиавіасполученннявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється