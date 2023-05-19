У Грузії спалахнули протести через авіарейс із росії

Першим рейсом із москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків і громадських діячів.

Літак російської авіакомпанії "Азимут" виконав перший після чотирирічної перерви прямий рейс із москви у Тбілісі.

Про це повідомило грузинське видання Formula news.

Літак вилетів з аеропорту "Внуково" і приземлився у грузинській столиці о 13:17 за місцевим часом. Це перший рейс із москви після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. Пасажирів на борту літака російської авіакомпанії на честь цієї події пригощали шампанським.

Водночас в аеропорту відбувається акція протесту грузинської опозиції та інших противників відновлення прямих авіарейсів з росії.

До летовища стягнули посилені наряди правоохоронців. Активісти зустріли рейс із протестними транспарантами, прапорами Грузії, Євросоюзу та України.

Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на приземлення першого рейсу з рф в аеропорту Тбілісі.

"Попри спротив грузинського народу, росія приземлилася в Тбілісі рейсом, якому не раді", – написала вона в Twitter.

Тим часом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що відновлення прямого авіасполучення з росією відповідає цілям національної політики й входить в інтереси країни.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що росія скасувала вимогу віз для громадян Грузії, які їдуть до рф з нетривалими поїздками, а також скасувала заборону авіарейсів з росії до Грузії, що діяла з літа 2019 року. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі такі дії назвала провокацією.