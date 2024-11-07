У Грузії суд скасував анулювання результатів на кількох дільницях

Розгляд позовів у суді про порушення таємниці виборів парламенту тривав понад 20 годин

Апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді міста Тетрі-Цкаро Володимира Хучуа. Раніше той підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах на 30 виборчих дільницях у Тетрі-Цкаро і Цалці, де проводилося електронне голосування.

З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.