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У Грузії суд скасував анулювання результатів на кількох дільницях

07 листопада 2024, 18:09
У Грузії суд скасував анулювання результатів на кількох дільницях
Фото: з вільного доступу
Розгляд позовів у суді про порушення таємниці виборів парламенту тривав понад 20 годин

Апеляційний суд в Грузії скасував рішення судді, яке підтверджувало порушення таємниці виборів парламенту.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді міста Тетрі-Цкаро Володимира Хучуа. Раніше той підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах на 30 виборчих дільницях у Тетрі-Цкаро і Цалці, де проводилося електронне голосування.
 
З 23 об'єднаних скарг апеляційний суд задовольнив лише запит Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори на дільницях у Тетрі-Цкаро.
 
Інші скарги проти окружних виборчих комісій подали Асоціація молодих юристів і спостерігачі коаліції "Мій голос". Вони вимагали анулювати результати всіх 73 електронних виборчих дільниць, бо там нібито була порушена таємниця голосування.
 
Зазначається, що апеляційний суд – остання інстанція, що розглядає спори про порушення на виборах, тож це рішення вже не можна оскаржити.

 

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