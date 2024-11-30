У Грузії силовики за ніч затримали понад сотню мітингувальників

Затриманих звинувачують в непокорі вимогам поліції та дрібному хуліганстві

Силовики в Грузії під час розгону багатотисячної акції протесту в Тбілісі у ніч на 30 листопада затримали 107 протестувальників.

Про це повідомляє Newsgeorgia з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Їм інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство – статті 166 та 173 Кодексу адміністративних правопорушень.

Також повідомляється, що постраждали 10 співробітників МВС. У медзакладі залишається один поліцейський із опіками різних частин тіла.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.