У Грузії заарештували понад 40 протестувальників. Дипломати розкритикували зупинку перемовин з ЄС

Опозиція закликає до нових протестів.

Понад діючих 100 грузинських дипломатів підписали відкритого листа з критикою призупинення новим урядом переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це пише Reuters з посиланням на одного з дипломатів.

Вони заявили, що рішення, оголошене керівною партією “Грузинська мрія” вчора, порушує конституційне зобов’язання країни щодо членства у блоці.

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський в перших коментарях з Брюсселя заявив, що крок Тбілісі фактично призупинити свою заявку на вступ до ЄС до 2028 року “розбиває серце”.

Він також засудив насильство поліції проти протестувальників на вчорашній проєвропейській демонстрації. Поліція застосувала водомети, перцеві балончики і сльозогінний газ проти молодих протестувальників у масках, обурених таким рішенням.