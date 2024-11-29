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У Грузії заарештували понад 40 протестувальників. Дипломати розкритикували зупинку перемовин з ЄС

29 листопада 2024, 16:35
У Грузії заарештували понад 40 протестувальників. Дипломати розкритикували зупинку перемовин з ЄС
Фото: REUTERS / Irakli Gedenidze
Опозиція закликає до нових протестів.
Понад діючих 100 грузинських дипломатів підписали відкритого листа з критикою призупинення новим урядом переговорів про вступ до Євросоюзу.
 
Про це пише Reuters з посиланням на одного з дипломатів.
 
Вони заявили, що рішення, оголошене керівною партією “Грузинська мрія” вчора, порушує конституційне зобов’язання країни щодо членства у блоці.
 
Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський в перших коментарях з Брюсселя заявив, що крок Тбілісі фактично призупинити свою заявку на вступ до ЄС до 2028 року “розбиває серце”.
 
Він також засудив насильство поліції проти протестувальників на вчорашній проєвропейській демонстрації. Поліція застосувала водомети, перцеві балончики і сльозогінний газ проти молодих протестувальників у масках, обурених таким рішенням.
 
Те, що сталося вчора, явно суперечить політиці попереднього уряду Грузії, фактично всіх попередніх урядів Грузії, це також суперечить волі переважної більшості населення Грузії”, ‒ сказав Герчинський. 
 
Сьогодні міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що 43 людини були заарештовані, а 32 поліцейські ‒ поранені під час протесту, під час якого деякі демонстранти намагалися зруйнувати металеві бар'єри біля парламенту.
 
"Коаліція за зміни", найбільша опозиційна партія, повідомила, що на двох жінок-лідерів напала поліція під час протесту, одна зламала руку, а інша – ніс. 
 
ЗМІ повідомляють, що поліція особливо жорстоко ставилася до журналістів-протестувальників. Видання Georgia News написало, що під час розгону мітингу на проспекті Руставелі побили журналіста і телеведучого телеканалу Formula Гурама Рогава.
 
Ніка Мелія, лідерка “Коаліції за зміни”, закликала до відновлення протестів у п'ятницю.
 
Cьогодні у нас лише одна робота – служіння країні, щоб завтра у нас була країна, а наші діти мали майбутнє”, – написала Мелія у соціальній мережі Facebook.

 

Грузіяпротестивійна в Україніросія окупанти

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