У ГУР дізналися, чи є в окупованому Криму російська ядерна зброя
14 липня 2024, 17:23
Фото: з вільного доступу
У ГУР зазначають, що не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова.
В окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.
Про це повідомило Головне управління розвідки у коментарі "Суспільне Крим".
"Наразі, за наявними даними української розвідки, проведено часткове відновлення об’єкту "Феодосія-13". Проте зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Водночас у ГУР зазначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, що розміщуються в Криму. Зокрема, ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму мають у своєму розпорядженні оперативно-тактичні ракети ракетних бригад (ОТРК "Іскандер"), а також спеціальні артилерійські постріли (ядерні артилерійські снаряди і мінометні міни) та артилерійські частини, на озброєнні яких знаходяться 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.
Крім того, російські повітряно-космічні сили мають ядерні боєприпаси військово-повітряних сил (бойові частини крилатих ракет авіаційного базування, авіаційні бомби та авіаційні морські міни), носіями яких можуть бути штурмові та бомбардувальні літаки оперативно-тактичної авіації (Су-25СМ3. Су-24М. Cy-34. MіГ -31К).
Також, як додали у ГУР, можуть бути окремі, визначені відповідними наказами, частини ППО, що оснащені комплексами С-300ПМ.
Зокрема, військово-морський флот росії має:
бойові блоки ракет морського базування і берегових ракетних комплексів;
бойові частини протикорабельних і протичовнових ракет;
бойові зарядні відділення і бойові частини торпед і ракето-торпед;
якірні та донні міни;
артилерійські снаряди берегової артилерії;
глибинні бомби і "пірнальні" авіаційні бомби.
Водночас у ГУР зазначають, що не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова для застосування тактичної ядерної зброї.