У ГУР дізналися, чи є в окупованому Криму російська ядерна зброя

У ГУР зазначають, що не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова.

В окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.

Про це повідомило Головне управління розвідки у коментарі "Суспільне Крим".

"Наразі, за наявними даними української розвідки, проведено часткове відновлення об’єкту "Феодосія-13". Проте зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ГУР зазначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, що розміщуються в Криму. Зокрема, ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму мають у своєму розпорядженні оперативно-тактичні ракети ракетних бригад (ОТРК "Іскандер"), а також спеціальні артилерійські постріли (ядерні артилерійські снаряди і мінометні міни) та артилерійські частини, на озброєнні яких знаходяться 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.