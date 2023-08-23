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У ГУР підтвердили знищення ЗРК "Тріумф" у Криму

23 серпня 2023, 13:45
У ГУР підтвердили знищення ЗРК
Фото: uk.wikipedia.org
Зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму було знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

"23 серпня 2023 року близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це - болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - додали у розвідці.

Окрім того, під час сьогоднішніх вибухів у тимчасово окупованому Криму було уражено російський береговий ракетний комплекс "Бастіон". Даний комплекс є одним з носіїв ракет "Онікс", якими росіяни завдають удари по території України.

КримвійнаГУРзнищено С-400 "Тріумф"

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