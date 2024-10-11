У ГУР показали нові шведські катери "Дракари"

За потреби катер може бути озброєний легкими протикорабельними ракетами, транспортувати морські міни та глибинні бомби.

"Дракари", названі так на честь кораблів вікінгів, призначені для здійснення десантних операцій, спостереження за акваторією, патрулювання та евакуації. Також вони виконувати роль плавзасобів вогневої підтримки. Українські екіпажі катерів пройшли підготовку в Швеції.

"Переваги цієї техніки у тому, що вона дуже швидка, дуже маневрена, дуже функціональна. З її допомогою можна виконувати різні поставлені задачі: як логістичні ― перевезення боєкомплекту, людей, різного роду вантажу, так і патрулювання. З кваліфікованим екіпажем катер може виконати будь-яку поставлену задачу", - зазначив командир десантно-штурмового катеру "Дракар" морського центру "Вікінг" ГУР МО Сергій.

Він додав, що броня "Дракара" здатна врятувати від куль і уламків. Також важливим плюсом катера є серйозний запас ходу в 300 морських миль. Передані українським розвідникам військові судна продовжують виконувати завдання на морі.