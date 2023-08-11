У ГУР попередили мешканців москви про збільшення атак безпілотників
Жителям Москви слід очікувати на нові напади безпілотників. Оскільки протиповітряна оборона російської столиці не здатна захистити її громадян в умовах ескалації війни.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Kyiv Post.
“Можливо, ця тенденція призведе жителів москви до правильних висновків – вірити чи не вірити російському телебаченню та російській пропаганді, продовжувати чи не продовжувати підтримувати злочинний режим”, – припустив він.
Юсов додав, що кількість щоденних атак на російські міста може збільшитись.
“Враховуючи динаміку останніх місяців, кількість, географію та інтенсивність, логічно припустити збільшення кількості щоденних атак”, – заявив він.