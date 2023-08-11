У ГУР попередили мешканців москви про збільшення атак безпілотників

Кількість щоденних атак на російські міста може збільшитися.

Жителям Москви слід очікувати на нові напади безпілотників. Оскільки протиповітряна оборона російської столиці не здатна захистити її громадян в умовах ескалації війни.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Kyiv Post.

“Поняття безпеки все більше віддаляється від жителів москви. Весь світ продовжує бачити, що російська оборонна система і країна, що претендує на провідну роль на ринку озброєнь, є неефективною, застарілою і не може адекватно відповідати на сучасні виклики”, – заявив він.

За словами Юсова, це є симптомом керівництва російського диктатора владіміра путіна, який “продовжує вести до деградації системи державного управління”.

“Можливо, ця тенденція призведе жителів москви до правильних висновків – вірити чи не вірити російському телебаченню та російській пропаганді, продовжувати чи не продовжувати підтримувати злочинний режим”, – припустив він.

Юсов додав, що кількість щоденних атак на російські міста може збільшитись.

“Враховуючи динаміку останніх місяців, кількість, географію та інтенсивність, логічно припустити збільшення кількості щоденних атак”, – заявив він.

При цьому Юсов зазначив, що у ударах у відповідь України є і “певна справедливість”.