У ГУР попередили про фейкові чатботи, які імітують Головного бота розвідки

Зараз у Telegram є щонайменше вісім фейкових чатботів.

В месенджері Telegram з’явилось щонайменше вісім фейкових чатботів, які імітують Головного бота розвідки.

Про це повідомили у ГУР.

"Ворог намагається ввести українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в оману, створюючи ботів, які за своїм описом, назвою та візуалом відтворюють офіційний чатбот ГУР ""Головний бот розвідки". Передавати будь-яку інформацію через такі боти – небезпечно", – наголошують у розвідці.

Також у ГУР нагадали, що офіційний чатбот Головного управління розвідки знаходиться за посиланням.