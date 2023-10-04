У ГУР повідомили про висадку десанту в Криму

Спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території півострова.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що спецпризначенці десантувалися на території окупованого Криму й атакували ворога, а після виконанння завдання відійшли.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

"Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським! Слава Україні!",- йдеться у повідомленні.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов уточнив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча – теж із певними втратами.

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій",- повідомив Юсов.

Це вже не перша висадка українських бійців на території окупованого Криму. Зокрема, 24 серпня розвідникам вдалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут.

Тоді відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.