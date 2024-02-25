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У ГУР прокоментували атаку на комбінат у Липецьку

25 лютого 2024, 10:49
У ГУР прокоментували атаку на комбінат у Липецьку
У розвідці ані підтвердили, ані спростували інформацію про причетність до цієї атаки.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що відомо про причини та наслідки пожежі, яка сталася в ніч на 24 лютого на металургійному комбінаті у російському Липецьку. 

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Є те, що повідомляють джерела. Ми не будемо це підтверджувати чи спростовувати. Але було російське виробництво, яке напряму задіяно у військово-промисловому комплексі, спрямовує сталь на виробництво гармат, броні та ракетного озброєння, яким вбивають українців. Тобто, це військове підприємство, яке задіяно у ворожому військово-промисловому циклі виробництва і забезпечення їхньої армії-агресора", – наголосив представник української розвідки .

За його словами, логічно, що "на цьому підприємстві відбуваються такі ексцеси, щось туди прилітає і щось падає".

"Кажуть, що це були безпілотники українського виробництва. Кажуть, що це була спільна операція ГУР МО та СБУ. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Але сам факт ми можемо підтвердити, що так, це підприємство тепер на довгий час буде виведено з ладу", – підкреслив Юсов.

При цьому представник розвідки зауважив, що "гуркіт і бавовна" на території держави-агресора продовжаться.

"На всіх об’єктах, які задіяні в тому, щоби підтримувати геноцидну війну проти українців, далі також буде продовження", – констатував Андрій Юсов.

Нагадаємо, що у ніч на 24 лютого жителі російського Липецька чули звуки вибухів у місті та бачили дим в районі металургійного підприємства. 

розвідкаЛипецьквійна в Україніросія окупанти

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