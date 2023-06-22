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У ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту з Херсонщини до Криму

22 червня 2023, 13:05
У ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту з Херсонщини до Криму
Фото: visti.ks.ua
російські пропагандисти 22 червня заявили, що стався приліт по Чонгарський міст, через який окупанти раніше переправляли військову техніку з Криму.

В українській розвідці заявили, що поки зарано аналізувати щодо військової доцільності те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Однак "далі буде".

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі "24 каналу".

"Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", – наголосив Юсов.

Раніше у росії погрожували "відповіддю" на такі удари по тимчасово захоплених українських землях. Однак після того росіяни вже показали всю свою "міць".

"Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці", – нашголосив представник розвідки.

Слід зазначити, що Чонгарський міст є важливим для росіян, адже саме через нього з окупованого Криму  окупанти перекидають техніку та особовий склад на Південь України. Там нині ЗСУ проводять наступальні операції.

Нагадаємо, 22 червня російські колаборанти, зокрема самопроголошений голова Криму Сергій Аксьонов і російський гауляйтер з Херсонщини Володимир Сальдо, заявили про удар по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до Криму. 

Вони традиційно звинуватили в цьому Україну, а Сальдо навіть заявив, що удар по мосту був завданий начебто ракетами Storm Shadow.

міствійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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