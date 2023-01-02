У ГУР розповіли, що росія почала змінювати тактику обстрілів України

росія почала змінювати тактику обстрілів України, комбінуючи різні типи озброєння.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, ворог почав змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

"Ми бачимо вплив економічних санкцій на рф. Вони намагаються обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити", - сказав представник ГУР.

Він зазначив, що у росіян зараз в дефіциті балістичні ракети "Іскандер", наближаються до закінчення запаси "Калібрів", зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555.

За словами представника ГУР, росія здатна максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння.

Він також додав, що ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ.

"Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ "Смерч", "Ураган" і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки МО України постійно фіксує заходи росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з Білорусі і дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси", - повідомив Скібіцький.

При цьому виробництво ракет в росії не припиняється.

"Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів", - сказав Скібіцький.

Раніше повідомлялось, що ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні.