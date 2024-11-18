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У ГУР розповіли, скільки ракет Х-101 росія може виробляти щомісяця

18 листопада 2024, 17:55
У ГУР розповіли, скільки ракет Х-101 росія може виробляти щомісяця
Фото з відкритих джерел
За словами Андрія Юсова, ВПК росії може щомісяця виробляти 40-50 крилатих ракет Х-101.
Станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні ЗС рф перебувало близько 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101.
 
Про це у відповідь на запит 24 Каналу повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
 
При цьому, за його словами, потенціал для виробництва цієї зброї у країни-агресора залишається чималим.
 
"За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця", - зазначив Юсов.
ракетивійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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