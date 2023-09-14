У ГУР розповіли, яка насправді ситуація в рф з виробництвом "шахедів"

росіяни хочуть масштабно виробляти дрони-камікадзе "Shahed" в рф, однак їхні бажання не збігаються з реальністю.

У планах росії до літа 2025 року зібрати 6 тисяч дронів-камікадзе. Однак рф так і не змогла налагодити власне виробництво, тож продовжує бути залежною від поставок дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed з Тегеран.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів у коментарі "Фокусу".

"Зараз залежність росії від поставок з Ірану залишається критичною. Вони рухаються в бік налагодження власного виробництва. І таке виробництво вже є, в основному йдеться про великовузлове складання. Кількість невисока — близько 30 одиниць на місяць. Вони планують вийти на високі показники, але поки що плани з реальністю не збігаються", — каже Юсов.

У ЗМІ раніше повідомляли, що західні країни ведуть переговори з Тегераном за кількома напрямками, щоб зупинити його співпрацю з рф. Зокрема, за інформацією американських медіа, США пропонують навіть можливе послаблення санкцій в обмін на припинення поставок ударних дронів і комплектуючих для ЗС рф. Рано чи пізно Тегеран може припинити співпрацю з росією в цьому напрямку. І тоді країна-агресор зіткнеться із серйозною проблемою, каже Юсов.

"Це значно вплине на можливості країни-агресора. Але водночас рф працює над локалізацією комплектуючих. І вже у збитих зразках виявляються елементи російського виробництва", — повідомляє Юсов.