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У Хамасі розповіли подробиці підготовки до нападу на Ізраїль – AP

10 жовтня 2023, 11:07
У Хамасі розповіли подробиці підготовки до нападу на Ізраїль – AP
Фото: i-g-t.org
Про вторгнення до Ізраїлю знало лише вище командування Хамасу.

Член керівництва бойовиків Хамасу за кордоном Алі Барака заявив, що лише невелика кількість вищих командувачів у Секторі Гази знала про широкомасштабне вторгнення до Ізраїлю, яке відбулось 7 жовтня 2023 року. За його словами, Іран і Хезболла не брали участі у вторгненні, але "вони допоможуть, якщо буде потрібно".  

Про це Алі Барака розповів у інтерв'ю Associated Press.

Член керівництва бойовиків розповів, що атаку спланували близько шести вищих командувачів Хамас у Газі, і що навіть найближчі союзники угруповання не були заздалегідь поінформовані про точний час вторгнення до Ізраїлю. 

Операцію вторгнення до Ізраїлю під назвою "Буря Аль-Акси" Хамас готував понад рік. Алі Барака також сказав, що служби безпеки Ірану нібито не допомагали планувати атаку по Ізраїлю.

"Лише кілька командувачів Хамас знали про нульову годину", - сказав Барака.

Він визнав, що іранські та ліванські бойовики допомагали ХАМАС у минулому, але, за його словами, після війни у Секторі Гази 2014 року Хамас нібито виробляє власні ракети та самостійно навчає своїх бійців.

Член керівництва бойовиків Хамас за кордоном Алі Барака розповів, що в боях проти ЦАГАЛу брали участь майже 2000 бійців ХАМАСу з 40-тисячної армії у Секторі Гази.

Барак також додав, що Хамас готовий вести тривалу війну з Ізраїлем, заявивши, що у нього є "арсенал ракет, якого вистачить надовго".

"Ми добре підготувалися до цієї війни і до того, щоб мати справу з усіма сценаріями, навіть зі сценарієм тривалої війни", - резюмував він.

нападвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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