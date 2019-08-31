У Харківській області підірвався прикордонник
Прикордонний наряд Харківського загону виконував завдання неподалік від державного кордону з Росією. Військовослужбовці прикривали підступи до держкордону в межах Вовчанського району на певній віддаленості від підрозділу, повідомляє пресслужба ДПСУ.
Близько 19:00 30 серпня під час перепочинку і розігрівання їжі стався розрив невстановленого наразі вибухового предмета. В наслідок цього військовослужбовець за контрактом отримав поранення в шию.
Інший прикордонник зі складу наряду негайно надав пораненому першу допомогу, повідомив у підрозділ і на місце була викликана швидка.
Дорогою до лікарні 35-річний інспектор прикордонної служби помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.
Про цю подію прикордонники поінформували співробітників Нацполіції, ДБР, військової прокуратури та СБУ. На місці, де стався вибух, працюють слідчі.
Нагадаємо, що у неділю, 18 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в одному з підрозділів Національної гвардії України загинув військовослужбовець і ще троє отримали поранення середньої і легкої тяжкості.
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