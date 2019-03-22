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У Харкові чоловік намагався влаштувати теракт у метро, - ВІДЕО

Житель Харкова планував влаштувати вибух на станції "Індустріальна"
Служба безпеки України заявила про запобігання теракту на станції метро "Індустріальна" в Харкові.
У Харкові чоловік намагався влаштувати теракт у метро, - ВІДЕО Фото: ssu.gov.ua

Підозрюваного затримали під час закладки сумки, в якій, як він думав, був вибуховий пристрій. Силовики стверджують, що завчасно замінили вибухівку на муляж.


Фото: ssu.gov.ua

На сайті Служби безпеки України йдеться, що затриманий житель Харкова був завербований російськими спецслужбами за 15 тисяч доларів.

"За задумом кураторів, вибух повинен був привести до численних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні президентських виборів", - заявили в СБУ.

Виконавцю злочину передали бомбу потужністю 600 г тротилу, яка повинна була вибухнути за телефонним дзвінком. Він повинен був начинити вибуховий пристрій цвяхами, шурупами, болтами і гайками для посилення вражаючої дії.

В ході розслідування цього злочину оперативники завчасно вилучили зі схованки бомбу і замінили його на безпечну підробку.

Підозрюваного затримали в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ст. 258 - замах на теракт.

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22 03 2019 12:06
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