У Харкові чоловік намагався влаштувати теракт у метро, - ВІДЕО
Підозрюваного затримали під час закладки сумки, в якій, як він думав, був вибуховий пристрій. Силовики стверджують, що завчасно замінили вибухівку на муляж.
Фото: ssu.gov.ua
На сайті Служби безпеки України йдеться, що затриманий житель Харкова був завербований російськими спецслужбами за 15 тисяч доларів.
"За задумом кураторів, вибух повинен був привести до численних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні президентських виборів", - заявили в СБУ.
Виконавцю злочину передали бомбу потужністю 600 г тротилу, яка повинна була вибухнути за телефонним дзвінком. Він повинен був начинити вибуховий пристрій цвяхами, шурупами, болтами і гайками для посилення вражаючої дії.
В ході розслідування цього злочину оперативники завчасно вилучили зі схованки бомбу і замінили його на безпечну підробку.
Підозрюваного затримали в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 15, ст. 258 - замах на теракт.
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