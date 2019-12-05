У Харкові мітингують проти знесення намету волонтерів

Опублікований на сайті міськради припис від 11 травня зобов’язує волонтерів протягом трьох днів демонтувати намет

У центрі Харкова проходить мітинг проти знесення намету волонтерів для збору допомоги армії.

Акцію транслює "Інфоцентр Євро Харків".

Невідомий чоловік приліпив на намет припис Департаменту територіального контролю Харківської міськради з вимогою демонтувати намет до 14 травня, після чого втік, повідомляється на сторінці.

Опублікований на сайті міськради припис від 11 травня зобов’язує волонтерів протягом трьох днів демонтувати намет.

Згідно з документом, намет встановлено на землі комунальної власності без дозвільних документів.

"У випадку невиконання умов припису у встановлений строк, самовільно (незаконно) встановлений об’єкт за вказаною адресою… буде демонтовано на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської ради", - йдеться у приписі.

Учасники віче на захист намету "Все для перемоги" рушили ходою від майдану Свободи до будівлі Харківської мерії, повідомляє UA:Харків.

За даними речниці поліції Харківщини Оксани Калмикової, у ході беруть участь близько 600 людей.