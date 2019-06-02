У Харкові на 60% зросла вартість проїзду в метро
Таким чином, одноразовий проїзд подорожчав на 3 гривні - до 8 грн, повідомляє офіційний сайт міськради.
"У 2018 році збитки підприємства склали 160 млн грн. З метою приведення у відповідність з економічно обґрунтованими витратами чинного тарифу на послугу з перевезення пасажирів, комунальним підприємством "Харківський метрополітен" виконані розрахунки тарифу в розмірі 8 грн за одну поїздку", - заявив директор Департаменту економіки і комунального майна Михайло Фатєєв.
Окрім того, зросла і вартість проїзду в наземному електротранспорті - на 50%, або на 2 грн, до 6 гривень.
"При цьому з підвищенням тарифу зберігаються всі чинні пільги. Це означає, що 62,7% пасажирів наземного електротранспорту будуть, як і раніше, їздити безкоштовно. У метро кількість пільговиків менша, але вони також збережуть свою пільгу", - зазначив Фатєєв.
Нові тарифи набудуть чинності 7 лютого.
Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міськради 25 січня погодив подорожчання тарифу у місті до 7 гривень. При цьому, проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю III групи буде безоплатним.
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