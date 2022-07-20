У Харкові сьогодні пролунали потужні вибухи, є троє загиблих, серед них - дитина

На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення

Унаслідок обстрілу Салтівського району Харкова, який війська рф здійснили вранці 20 липня, загинули три людини, серед них – 13-річна дитина, ще одна людина поранена.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що це поки не остаточні дані обласного Центру екстреної медичної допомоги.

За даними агентства, всі загиблі перебували на вулиці.

Як повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, війська рф обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню «Ураган», усі загиблі в момент обстрілу чекали на громадський транспорт.

Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук

"Троє людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту, загинули. За попередніми даними, обстріл був з РСЗВ Ураган", - повідомив Болвінов.

Він зазначив, що слідчі, криміналісти, вибухотехніки працюють на місці, встановлюють особи загиблих, проводять огляд місця події та реєструють факт обстрілу з боку рф.

Наразі харків’яни в соцмережах знову повідомляють про вибухи в місті.

Як повідомлялося, на минулу добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинула одна людина та 14 отримали поранення.Про