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У Харкові сьогодні пролунали потужні вибухи, є троє загиблих, серед них - дитина

На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення
Унаслідок обстрілу Салтівського району Харкова, який війська рф здійснили вранці 20 липня, загинули три людини, серед них – 13-річна дитина, ще одна людина поранена.
У Харкові сьогодні пролунали потужні вибухи, є троє загиблих, серед них - дитина Фото: з вільного доступу
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
 
"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - зазначив Синєгубов.
 
Він додав, що це поки не остаточні дані обласного Центру екстреної медичної допомоги.
 
За даними агентства, всі загиблі перебували на вулиці.
 
Як повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, війська рф обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню «Ураган», усі загиблі в момент обстрілу чекали на громадський транспорт.
 
Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук
 
"Троє людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту, загинули. За попередніми даними, обстріл був з РСЗВ Ураган", - повідомив Болвінов.
 
Він зазначив, що слідчі, криміналісти, вибухотехніки працюють на місці, встановлюють особи загиблих, проводять огляд місця події та реєструють факт обстрілу з боку рф.
 
Наразі харків’яни в соцмережах знову повідомляють про вибухи в місті.
 
Як повідомлялося, на минулу добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинула одна людина та 14 отримали поранення.Про 
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20 07 2022 11:22
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