CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок обстрілу Салтівського району Харкова, який війська рф здійснили вранці 20 липня, загинули три людини, серед них – 13-річна дитина, ще одна людина поранена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові сьогодні пролунали потужні вибухи, є троє загиблих, серед них - дитина
На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення
Фото: з вільного доступу
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - зазначив Синєгубов.
Він додав, що це поки не остаточні дані обласного Центру екстреної медичної допомоги.
За даними агентства, всі загиблі перебували на вулиці.
Як повідомив у Фейсбуці начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, війська рф обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню «Ураган», усі загиблі в момент обстрілу чекали на громадський транспорт.
Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук
"Троє людей, що знаходилися біля зупинки громадського транспорту, загинули. За попередніми даними, обстріл був з РСЗВ Ураган", - повідомив Болвінов.
Він зазначив, що слідчі, криміналісти, вибухотехніки працюють на місці, встановлюють особи загиблих, проводять огляд місця події та реєструють факт обстрілу з боку рф.
Наразі харків’яни в соцмережах знову повідомляють про вибухи в місті.
Як повідомлялося, на минулу добу внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинула одна людина та 14 отримали поранення.Про
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