У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова

"Руки Кернеса давно вже по лікоть у наших кишенях, а руки маршала Жукова, якого він так прославляє, по лікоть в крові солдатів - українських чорнопіджачників, яких кидали в бій без підготовки, амуніції та зброї, лише з цеглиною в руці"

У Харкові влаштували мітинг проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова. На акцію прийшли й прихильники старої назви, у зв'язку з чим між ними сталися сутички.

Акція під назвою "Ні м’яснику Жукову на мапі України" відбулася біля пам’ятника маршалу СРСР. У ній взяли участь близько 200 харків’ян. Цей мітинг приурочили до Дня пам’яті жертв політичних репресій, повідомляє "Громадське".

Учасники акції принесли із собою цеглини, аби покласти їх біля постаменту пам’ятника. Вони пояснили, що цегла символізує загиблих у боях Другої Світової війни під командуванням Жукова.

На акції харків’яни тримали в руках безліч плакатів з малюнками маршала Жукова в образі "м’ясника", з написами "Маршалу смерті місце на кладовищі історії" та іншими. Учасники мітингу заявили, що виступають за демонтаж пам’ятника, але наголосили, що це треба робити на законних підставах.

На противагу учасникам акції зібралися прихильники Жукова, які намагалися не дозволити активістам покласти цеглини до пам’ятника, внаслідок чого виникли сутички.

Противники Жукова також роздавали перехожим листівки на яких було зазначено: "Руки Кернеса давно вже по лікоть у наших кишенях, а руки маршала Жукова, якого він так прославляє, по лікоть в крові солдатів - українських чорнопіджачників, яких кидали в бій без підготовки, амуніції та зброї, лише з цеглиною в руці".

Акція завершилась запуском плакату з зображенням маршала Жукова в образі "м’ясника" до неба, прив’язаним до повітряних кульок.

Нагадаємо, міськголова Харкова Геннадій Кернес заявив, що підтримає ідею повернути станції метро та одному з проспектів міста ім'я маршала СРСР Георгія Жукова, якщо відповідна петиція на сайті міськради набере необхідну кількість підписів. Через два дні петиція набрала необхідні 5 тисяч підписів.

Також Кернес хоче прибрати намет зі збору допомоги українським військовим з центральної площі міста - майдану Свободи. Проте суд не підтримав відповідний позов міськради Харкова.

Нагадаємо, що у Харкові зібрала підписи петиція про повернення станції метро та проспекту імені маршала СРСР Жукова.