У Харкові вшанували пам'ять жертв теракту біля Палацу спорту, - ФОТО

Юрій Данильченко розповів на мітингу, що троє обвинувачених у скоєнні теракту використовували всі процесуальні можливості, щоб затягнути розгляд справи

Пам'ять жертв кривавого теракту 2015 року біля харківського Палацу спорту вшанували жалобним мітингом біля пам'ятного каменя.

Активісти встановили запалені свічки біля фотографій чотирьох харків'ян, які загинули чотири роки тому від вибуху під час Маршу Гідності, повідомляє "Укрінформ".

Прокурор Харківської області Юрій Данильченко розповів на мітингу, що троє обвинувачених у скоєнні теракту використовували всі процесуальні можливості, щоб затягнути розгляд справи у Фрунзенському райсуді Харкова (судовий процесс триває чотири роки). З початку нового розгляду половина призначених судових засідань не відбулася через нібито погане самопочуття підсудних. Чи не кожне засідання починалося з розгляду трьох-чотирьох клопотань щодо відводу суддів, секретаря суду, прокурора. Жодного з клопотань суд не задовольнив, оскільки доводи обвинувачених не мали законних підстав, нагадав Данильченко.



Фото:Мадієвський В'ячеслав, "Укрінформ"

За його словами, зараз прокурори надали вже другому складу суду повний обсяг доказів вини обвинувачених. "Чекаємо стадії надання своїх доказів стороною захисту. Після цього ми зможемо перейти до дебатів і вироку. Можу запевнити, що прокурори давно вже готові до дебатів і визначилися зі своєю позицією щодо міри покарання особам, обвинуваченим у цьому страшному злочині", - заявив прокурор області.



Фото:Мадієвський В'ячеслав, "Укрінформ"



Фото:Мадієвський В'ячеслав, "Укрінформ"

Як інформував iPress.ua, перед початком мітингу активістів Євромайдану в Харкові стався вибух. За інформацією прокуратури внаслідок вибуху загинуло троє осіб.

Радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що співробітники Служби безпеки України знайшли і затримати осіб, які підозрюються у теракті, який стався сьогодні у Харкові.

Пізніше він додав, що Департаменту контррозвідки у співпраці з управлінням СБУ в Харківській області вдалося упередити терористичний акт, за якими стоїть терористична організація "Харківські партизани", а також проінформував, що сьогодні СБУ оголосила в Харкові найвищий рівень антитерористичної готовності.

Прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за ст. 258 КК України - терористичний акт. Голова ГПУ Віктор Шокін в терміновому порядку направив до Харкова свого заступника Володимира Гузиря.

У зв'язку із подіями, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив про початок антитерористичної операції в Харкові.