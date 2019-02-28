У Харкові з даху будинку впала крижана брила, двох людей госпіталізовано

У Харкові з даху будівлі на вулиці Пушкінській впала брила льоду. У результаті було травмовано дві людини. Поліція розпочала досудове розслідування інциденту.

Інцидент стався у вівторок, 26 лютого, близько 14:30.

"Внаслідок обвалення крижаної брили з даху будинку 52-річна жінка та 34-річний чоловік дістали закриту черепно-мозкову травму та інші травми. Зараз потерпілі перебувають у лікарні, стан їхнього здоров'я медики оцінюють як задовільний", - повідомляють правоохоронці.

Дані про інцидент було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 КК України - "Службова недбалість". Винуватцям інциденту загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.