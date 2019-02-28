У Харкові з даху будинку впала крижана брила, двох людей госпіталізовано
Інцидент стався у вівторок, 26 лютого, близько 14:30.
"Внаслідок обвалення крижаної брили з даху будинку 52-річна жінка та 34-річний чоловік дістали закриту черепно-мозкову травму та інші травми. Зараз потерпілі перебувають у лікарні, стан їхнього здоров'я медики оцінюють як задовільний", - повідомляють правоохоронці.
Дані про інцидент було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 КК України - "Службова недбалість". Винуватцям інциденту загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Нагадаємо, що 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.
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