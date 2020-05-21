У Харкові зафіксували завізний випадок малярії
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України в Facebook, пише "Укрінформ".
"Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня минулого року. Перші симптоми з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С. Лише через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років). Вже 16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.
За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.
Як повідомляють у ЦГЗ, симптоми малярії: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Ці симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.
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