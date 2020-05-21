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У Харкові зафіксували завізний випадок малярії

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження
Зазначається, що під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).
У Харкові зафіксували завізний випадок малярії Фото: sputnik.kg

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України в Facebook, пише "Укрінформ".

"Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня минулого року. Перші симптоми з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С. Лише через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років). Вже 16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.

Як повідомляють у ЦГЗ, симптоми малярії: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Ці симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.

 

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21 05 2020 15:02
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