У Харкові знову підірвали і пограбували банкомат

У Харкові вночі невідомі підірвали банкомат. У результаті події ніхто не постраждав. Сума завданих банківській установі збитків встановлюється.

Близько 3:35 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Валдайській невстановлені особи пошкодили банкомат і заволоділи грошима.

"На місці події працювали слідчо-оперативна група районної поліції і працівники вибухотехнічного управління. Експерти встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з детонатором. Пристрій активували дистанційно, з використанням велосипедного троса. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження", - повідомляють на сайті місцевої поліції.



Фото: Нацполіція

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Санкція статті - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.



Фото: Нацполіція