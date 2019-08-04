У Харкові знову підірвали і пограбували банкомат
Близько 3:35 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Валдайській невстановлені особи пошкодили банкомат і заволоділи грошима.
"На місці події працювали слідчо-оперативна група районної поліції і працівники вибухотехнічного управління. Експерти встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з детонатором. Пристрій активували дистанційно, з використанням велосипедного троса. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження", - повідомляють на сайті місцевої поліції.
Фото: Нацполіція
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Санкція статті - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Фото: Нацполіція
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