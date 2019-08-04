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У Харкові знову підірвали і пограбували банкомат

У результаті події ніхто не постраждав
У Харкові вночі невідомі підірвали банкомат. У результаті події ніхто не постраждав. Сума завданих банківській установі збитків встановлюється.
У Харкові знову підірвали і пограбували банкомат Фото: hk.npu.gov.ua

Близько 3:35 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Валдайській невстановлені особи пошкодили банкомат і заволоділи грошима.

"На місці події працювали слідчо-оперативна група районної поліції і працівники вибухотехнічного управління. Експерти встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою у вигляді заряду вибухової речовини, об'єднаного з детонатором. Пристрій активували дистанційно, з використанням велосипедного троса. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження", - повідомляють на сайті місцевої поліції.


Фото: Нацполіція

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Санкція статті - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.


Фото: Нацполіція

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08 04 2019 09:56
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