У Херсоні чоловік із тестем виростили 60 кг елітного канабісу на продаж
"Під час проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено 60 кг марихуани вартістю приблизно 2 млн 700 тис. гривень. Вирощуванням і збутом займалися 38-річний чоловік разом зі своїм 65-річним тестем", - йдеться в повідомленні на сайті місцевої поліції, передає LB.ua.
Поліцейські встановили, що процес збуту канабісу відбувався безконтактним способом і тільки гуртовими партіями. З постійними і перевіреними клієнтами велося листування, потім після перерахування грошей необхідну кількість канабісу зловмисники залишали в заздалегідь обумовленому місці.
"За однією адресою родичі вирощували згідно з усіма технологіями коноплю елітних сортів, насіння якої замовляли на зарубіжних інтернет-сайтах. За іншою адресою - на горищі приватного будинку - чоловіки облаштували спеціальне приміщення для сушки кущів і подальшої переробки", - уточнили в поліції.
Зараз правоохоронці встановлюють зв'язки наркозбувачів. 38-річного чоловіка затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків