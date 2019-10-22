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У Херсоні чоловік із тестем виростили 60 кг елітного канабісу на продаж

Процес збуту відбувався безконтактним способом і тільки гуртовими партіями
У Херсоні поліцейські вилучили під час обшуку 60 кг марихуани вартістю 2,7 млн гривень.
У Херсоні чоловік із тестем виростили 60 кг елітного канабісу на продаж Фото: npu.gov.ua

"Під час проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено 60 кг марихуани вартістю приблизно 2 млн 700 тис. гривень. Вирощуванням і збутом займалися 38-річний чоловік разом зі своїм 65-річним тестем", - йдеться в повідомленні на сайті місцевої поліції, передає LB.ua.

Поліцейські встановили, що процес збуту канабісу відбувався безконтактним способом і тільки гуртовими партіями. З постійними і перевіреними клієнтами велося листування, потім після перерахування грошей необхідну кількість канабісу зловмисники залишали в заздалегідь обумовленому місці.

"За однією адресою родичі вирощували згідно з усіма технологіями коноплю елітних сортів, насіння якої замовляли на зарубіжних інтернет-сайтах. За іншою адресою - на горищі приватного будинку - чоловіки облаштували спеціальне приміщення для сушки кущів і подальшої переробки", - уточнили в поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють зв'язки наркозбувачів. 38-річного чоловіка затримано відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк від дев'яти до 12 років з конфіскацією майна.

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22 10 2019 18:00
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