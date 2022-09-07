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У Херсоні після "прильоту" горить склад боєприпасів

Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів
У Херсоні чути вибухи, є повідомлення про пожежу на ворожому складі боєприпасів.
У Херсоні після "прильоту" горить склад боєприпасів Фото: Юрій Соболевський, ФБ
Про це у Фейсбуці повідомив депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
 
"Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
 
Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію, зазначив він.
 
Інформацію про вибухи підтверджує у Фейсбуці й перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, ранок у ворога недобрий, і це лише початок.
 
Про вибухи, які чують у різних районах міста, повідомляють агентству і мешканці міста, інформують про них і місцеві телеграм-канали.
 
На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, ряд міст області залишилися без водопостачання.
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09 07 2022 12:28
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