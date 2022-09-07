CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Херсоні чути вибухи, є повідомлення про пожежу на ворожому складі боєприпасів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Херсоні після "прильоту" горить склад боєприпасів
Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів
Фото: Юрій Соболевський, ФБ
Про це у Фейсбуці повідомив депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Ранок у орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію, зазначив він.
Інформацію про вибухи підтверджує у Фейсбуці й перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, ранок у ворога недобрий, і це лише початок.
Про вибухи, які чують у різних районах міста, повідомляють агентству і мешканці міста, інформують про них і місцеві телеграм-канали.
На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, ряд міст області залишилися без водопостачання.
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09 07 2022 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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