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ПОЛІТИКА

У Херсоні виявили "дитячу камеру" в катівні – омбудсмен

14 грудня 2022, 16:47
У Херсоні виявили
Омбудсмен Лубінець
"Ми вперше зафіксували факт катування дітей", – заявив омбудсмен

У деокупованому Херсоні в одній із виявлених катівень знайшли окрему кімнату, де утримували неповнолітніх осіб. Про це 14 грудня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Радіо Свобода. 

"Ми вперше зафіксували факт катування дітей", – заявив омбудсмен, зазначивши, що апарат уповноваженого виявив окрему камеру, де утримували неповнолітніх осіб.

"За свідченнями людей, яких утримували там, в цій кімнаті перебували українські діти. Самі окупанти називали це "дитячою камерою", – сказав Лубінець.

Як розповів омбудсмен, це приміщення, як і інші, було сирим та не мало належних умов тримання: "Єдине що – вони (російські військові – ред.) там кинули три каремати, дуже тонкі, і назвали це "покращеними умовами" для дітей".

З його слів, офіс омбудсмена встановив, що військові давали дітям воду через день та практично не годували. Також, зі слів Лубінця, щодо дітей застосовували психологічний тиск. Зокрема, дітям розповідали, що їхні батьки нібито від них відмовилися.

"Одного з хлопчиків, йому 14 років, забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку, – повідомив омбудсмен. – Після цього його затримали і утримували там із застосуванням тортур".


УкраїнавійнаХерсонкатівнядітиомбудсмен

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