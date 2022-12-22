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ПОЛІТИКА

У Херсоні знайшли ще одне масове поховання, зроблене російськими окупантами

22 грудня 2022, 14:36
У Херсоні знайшли ще одне масове поховання, зроблене російськими окупантами
Херсон. Масове поховання
На подвір'ї приватного будинку Херсонщини виявлено поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур, а у поселенні геологів на кладовищі Херсону після звільнення від російських загарбників виявили ще 36 безіменних могил

На подвір'ї приватного будинку Херсонщини виявлено поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур, а у поселенні геологів на кладовищі  Херсону після звільнення від російських загарбників виявили ще 36 безіменних могил.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, повідомляє МВС.

Він зазначив, що раніше у селі Правдино Херсонського району було виявлене поховання кількох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями. Виявлені трупи були ексгумовані і направлені на судмедекспертизу.

"Там масове захоронення, де є й тіла військовослужбовців. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено", - сказав заступник міністра.

За його словами, наразі ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих.


РосіявійнавбивстваХерсонУкраїнарф тероризм

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