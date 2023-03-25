У Херсонській області катують місцевих, які відмовляються від паспорта рф

За відмову вони погрожують "ямою".

У Херсонській області погрожують фізичною розправою людям, щоб змусити мешканців тимчасово окупованої території брати російський паспорт.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Темпи видачі російських паспортів занадто низькі й окупаційні адміністрації отримують системні догани від кремлівських кураторів. Тому в населених пунктах тимчасово окупованих районів Херсонської області росіяни знущаються з цивільного населення.

Неодноразово росіяни проводили показові покарання: чоловікам одягали мішок та кидали в окопи.

Для тиску на людей росіяни також використовують катівню в Генічеську. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної влади.