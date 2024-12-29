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ПОЛІТИКА

У Хорватії розпочалися президентські вибори

29 грудня 2024, 12:33
У Хорватії розпочалися президентські вибори
Фото: з вільного доступу
Право голосу на виборах мають 3,8 мільйона хорватів.

У Хорватії вранці 29 грудня розпочалися вибори президента. На них головними суперниками є кандидати від двох найбільших партій — чинний президент Зоран Міланович від опозиційних соціалістів-демократів і ексміністр освіти Драган Пріморац від правлячої партії "Хорватський демократичний союз".

Про це передає Reuters.

Право голосу на виборах мають 3,8 мільйона хорватів. Балотуються вісім кандидатів, троє з них — жінки. Однак хорватські медіа зазначають, що реальні шанси перемогти є тільки у Мілановича та Прімораца. Другий тур виборів відбудеться, якщо жоден із кандидатів не набере більшості.

Зоран Міланович був попереду за результатами опитувань громадської думки до та після виборчої кампанії. Останнє опитування, опубліковане Nova TV Daily News, свідчить, що Міланович має підтримку 37,2% виборців, а Пріморац — 20,4%.

Тим часом незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін з лівої партії «Ми можемо!» отримали в опитуванні по 10% підтримки.

Попередні результати голосування на виборах стануть відомі ближче до вечора 29 грудня, а офіційні — найближчими днями.

У Хорватії роль президента більше церемоніальна, адже він не може накладати вето на закони, проте має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Хорватіявибори

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