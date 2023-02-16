У Хорватії стався землетрус магнітудою 5,3

Сьогодні у Хорватії зафіксували потужний землетрус магнітудою 5,3 бали.

Сьогодні у Хорватії зафіксували потужний землетрус магнітудою 5,3.Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (ЄССЦ) зазначив, що епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів, за 36 км від Рієки і за 14 км від Цриквениці.

Про це ЄССЦ написав на сайті.

Землетрус зафіксували поблизу Рієки – третього за величиною портового міста Хорватії. Поштовхи відбулися на глибині 10 кілометрів близько 10:47 за місцевим часом.

За землетрусом послідував афтершок на глибині 10 кілометрів, магнітудою 3,4.

Повідомлень про постраждалих і руйнування немає.