У Huawei назвали пріоритетом на 2020 рік виживання - виною санкції США
Про це повідомило Bloomberg, повідомляє "Громадське".
Продажі Huawei зросли на 18% до 850 мільярдів юанів - близько 120 мільярдів доларів. Утім, темпи зростання скоротилися в другій половині 2019 року.
"Виживання стане нашим першочерговим завданням. Ми не будемо рости так швидко, як у першій половині 2019 року", - сказав глава правління компанії Ерік Сюй.
Сюй також додав, що у наступному році планують скоротити 10% найменш ефективних співробітників. Деякі підрозділи об'єднають, а працівників можуть перевести до інших відділів.
16 травня президент США Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через загрози безпеці комп’ютерної системи, а компанія Huawei потрапила у чорний список. За даними ЦРУ, китайського гіганта Huawei фінансує китайська розвідка, армія і комісія з нацбезпеки Комуністичної партії. Водночас компанія Huawei заявила, що її робота не є загрозою і каже, що вона є незалежною від китайського уряду.
Нагадаємо, що США можуть дозволити співпрацювати з китайською Huawei декільком американським компаніям.
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