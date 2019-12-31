У Huawei назвали пріоритетом на 2020 рік виживання - виною санкції США

Сюй також додав, що у наступному році планують скоротити 10% найменш ефективних співробітників. Деякі підрозділи об'єднають, а працівників можуть перевести до інших відділів

Китайська компанія Huawei назвала пріоритетом на 2020 рік виживання фірми. Причиною цього стали низькі продажі компанії за рік через американські санкції.

Про це повідомило Bloomberg, повідомляє "Громадське".

Продажі Huawei зросли на 18% до 850 мільярдів юанів - близько 120 мільярдів доларів. Утім, темпи зростання скоротилися в другій половині 2019 року.

"Виживання стане нашим першочерговим завданням. Ми не будемо рости так швидко, як у першій половині 2019 року", - сказав глава правління компанії Ерік Сюй.

Сюй також додав, що у наступному році планують скоротити 10% найменш ефективних співробітників. Деякі підрозділи об'єднають, а працівників можуть перевести до інших відділів.

16 травня президент США Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через загрози безпеці комп’ютерної системи, а компанія Huawei потрапила у чорний список. За даними ЦРУ, китайського гіганта Huawei фінансує китайська розвідка, армія і комісія з нацбезпеки Комуністичної партії. Водночас компанія Huawei заявила, що її робота не є загрозою і каже, що вона є незалежною від китайського уряду.

Нагадаємо, що США можуть дозволити співпрацювати з китайською Huawei декільком американським компаніям.