У єгипетському порту дрон уразив американське газове судно

Після удару виникла пожежа, яка перекинулася на сусідній танкер.

У єгипетському порту Дам'єтта дрон атакував плавучу установку для зберігання та регазифікації скрапленого газу Energos Winter, яка належить американській компанії. Після удару на судні спалахнула пожежа, а вогонь перекинувся на сусідній газовий танкер Gaslog Salem, повідомляє Reuters.

За даними британської компанії морської безпеки Ambrey, удар завдав безпілотник. Міністерство нафти Єгипту підтвердило факт пожежі в порту, однак не назвало її причину та не згадало про можливу атаку.

Як повідомили Reuters три джерела, знайомі з роботою порту, дрон влучив саме в Energos Winter, після чого полум'я перекинулося на інше судно. Ще два незалежні джерела у сфері безпеки також вважають найбільш імовірною причиною вибуху удар безпілотника.

Своєю чергою британська компанія Vanguard, яка спеціалізується на управлінні морськими ризиками, повідомила, що невстановлений снаряд влучив у правий борт Energos Winter, спричинивши пожежу. Згодом її вдалося загасити.

Хто стоїть за атакою, наразі невідомо. Інцидент стався на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході після обміну ударами між Іраном, США та їхніми союзниками, а також погроз нових атак у регіоні.

Energos Winter – це плавуча установка для зберігання та регазифікації скрапленого природного газу (FSRU) місткістю 138 250 кубометрів. Судно належить американській компанії Energos Infrastructure, а його технічне та комерційне управління здійснює Wilhelmsen Ship Management.