У ISW спрогнозували чи зможе росія збільшити чисельність сил ППО

російській федерації не вдасться за короткий термін збільшити чисельність протиповітряної оборони.

Ймовірно, збільшення ППО неможливе попри те, що про такий намір заявив міністр оборони рф сергій шойгу 22 березня на колегії міністерства оборони росії.

Про це заявили у звіті Інституту вивчення війни.



"російська оборонна промисловість історично стикалася з багаторічними затримками в розробці передових систем ППО ще до введення жорстких санкцій. Формування нових російських підрозділів ППО і повітряно-десантних військ не призведе до збільшення бойової потужності росії в Україні цього року", – йдеться у звіті інституту.

Експерти припускають, що заява шойгу, ймовірно, спрямована на те, щоби переконати росіян, що Міністерство оборони продовжує розвивати Збройні сили рф, та нівелювати російські військові невдачі в Україні.