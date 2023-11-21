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У Кабміні розповіли, коли запрацює Реєстр збитків, завданих росією

21 листопада 2023, 20:51
У Кабміні розповіли, коли запрацює Реєстр збитків, завданих росією
Фото: Укрінформ
Очікується, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти.

У створенні Реєстру збитків, завданих агресією рф, беруть участь 43 країни та Євросоюз.  

Про це повідомляє прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Головним ресурсом для українського відновлення має стати конфіскація заморожених на Заході російських активів. Працюємо над тим, щоб принцип "росія заплатить" втілився в життя вже наступного року", - сказав глава уряду.

За його словами, минулого тижня було обрано сімох членів Ради Реєстру збитків. Також має з'явитися компенсаційний фонд, який наповнюватиметься за рахунок конфіскованих російських активів.

Йдеться про близько 300 млрд євро суверенних активів рф і ще 28 млрд євро приватних, які зберігаються в ЄС та інших розвинених країнах.

Сьогодні у створенні Реєстру збитків беруть участь 43 країни і Євросоюз. Незабаром буде затверджено правила і процедури його роботи. Очікуємо, що вже в першому кварталі наступного року він почне діяти.

"Йдеться насамперед про справедливість, коли агресор буде змушений платити за те, що зруйнував. Також це прецедент, який запобігатиме іншим актам агресії в різних куточках планети", - повідомив Шмигаль.

збиткивійна в Україніросія окупантиреєстр збитків

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