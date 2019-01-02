У Кабо-Верде затримали 11 російських моряків, які перевозили кокаїн

Влада Кабо-Верде затримали 11 російських моряків за підозрою в контрабанді наркотиків.

За інформацією місцевих ЗМІ, це найбільша конфіскація наркотиків в історії Кабо-Верде. За даними різних джерел, від семи до 10 тонн розфасованого кокаїну перебували в контейнерах, виявлених у трюмі судна.

"Факт затримання російських моряків був. Ми знаходимося в тісному контакті з органами слідства, безпосередньо із затриманими. Тримаємо руку на пульсі. Очікуємо докладної інформації", - цитують російське посольство "РИА Новости".

Корабель з російськими моряками прямував у Марокко з Південної Америки. Він зупинився в порту столиці Кабо-Верде Прае "з юридичних причин у зв'язку зі смертю члена екіпажу", повідомляє Reuters, посилаючись на заяву поліції.

Поліцейські Кабо-Верде розповіли, що про судно, підозрюване в перевезенні заборонених речовин, їх заздалегідь попередив Морський центр аналізу і операцій (Maritime Analysis and Operation Center, MAOC - платформа, що займається боротьбою з незаконним обігом наркотиків, в яку входять представники семи держав ЄС) . В операції з пошуку, розвантаження і затримання судна силовикам Кабо-Верде допомагали французькі та португальські поліцейські, пише портал Santiagomagazine.

Російських моряків, які перебувають на вантажному судні під прапором Панами, затримали 31 січня, було вилучено 260 тюків загальною вагою 9,57 тонни з кокаїном, повідомляє видання Rtp. Судно з Південної Америки прямувало до міста Танжер в північній частині Марокко.

Нагадаємо, що 21 лютого в міжнародному аеропорту Буенос-Айреса (Аргентина) затримали місцевого поліцейського Івана Близнюка (син російських емігрантів), який прибув з Рима зі своїм знайомим. Його підозрюють в причетності до створення каналу постачання кокаїну в Росію.